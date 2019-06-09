В Северодонецке пытаются продать за бесценок ДК Химиков

12 июня на 65-й внеочередной сессии Северодонецкого городского совета VII созыва депутаты утвердили изменения в городской бюджет. Об этом сообщает сайт городского совета.

Одной из главных причин созыва внеочередной сессии было выделение средств Фонда коммунального имущества горсовета в сумме 261 110 грн. на осуществление гарантийного взноса для участия в электронных торгах для приобретения в собственность территориальной общины Северодонецка нежилого здания «Дворца культуры химиков» с хозяйственными постройками в сумме 203 700 грн. и приобретение земельного участка под ней в сумме 57 410 грн.

По сообщению профсоюзного комитета предприятия ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» было открыто исполнительное производство, в рамках которого наложен арест на Дворец культуры химиков и выставлен его на продажу через Государственное предприятие «СЕТАМ» для погашения задолженности по выплате заработной платы работникам.

Такое решение вызвало протест жителей Северодонецка, так как по решению Луганского областного совета народных депутатов от 20.02.1992 года № 54 «Об установлении на государственный учет памятников архитектуры и градостроительства» Дворец культуры химиков входит в Перечень памятников культурного наследия, внесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как Памятка архитектуры и градостроительства местного значения. Согласно ст. 4 Закона Украины «О залоге» предметом залога не могут быть памятники культурного наследия, занесенные в Перечень памятников культурного наследия.

Вызывает сомнения и сумма, которую планируют выручить на торгах «СЕТАМ» - в объявлении о продаже нежилого помещения Дворца культуры химиков, размещенного на сайте Государственного предприятия, указана стоимость: здания - 4 млн. 74 тыс. грн., а земли - 1 млн. 148 тыс. 200 грн. Вместе с тем, по оценке 2016 года стоимость здания Дворца культуры химиков составляет 25 млн. гривень, а земли, на которой он расположен - 5 млн. гривень.