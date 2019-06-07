МОМ предупреждает о новой схеме торговли людьми в Польше

Международная организиция миграции предупреждает о новой схеме торговцев людьми. Жертвами преступной схемы становятся желающие заработать на сезонных работах в Польше.

Как работает новая схема торговцев людьми, которая приобретает все большую «популярность». Шаг первый: посредник везет работников из Украины за границу. Шаг второй: посредник «теряется». Шаг третий: озадаченных работников где-то на вокзале «случайно» встречают люди, которые ищут работников на свое производство. Вот история женщины, которая вернулась после таких «заработков».

«Я поехала в Польшу работать на мясокомбинат по переработке птицы. Заплатила 300 евро водителю автобуса, которого порекомендовали знакомые. Водитель привез нас на вокзал, оставил ждать посредника, который должен отвезти на завод, но автобус все не ехал. И тут к нам подошли поляки, искали людей на упаковку замороженных овощей. Согласилась я и еще десять мужчин: деньги, которые я одолжила, чтобы выехать в Польшу, надо было как-то отдавать. Мы приехали на ферму. Там уже были граждане Молдовы, советовали нам возвращаться назад, потому что денег не платят.

Условия были ужасные, мужчины жили вместе с женщинами в большом помещении с заколоченными окнами. Документы у нас забрали якобы для регистрации, работать надо было по 12-15 часов без перерыва.

Через несколько дней одна из женщин обморозила руки, потому что перчатки от холода не помогали, но ей не оказали необходимую помощь и не отвезли к врачу. Мы начали протестовать, тогда работодатель привез крепких ребят, которые забрали двух мужчин в другое помещение, избили и вернули обратно. После этого мы работали еще месяц, а потом нас вывезли на вокзал, выдали по 200 злотых и приказали молчать. Все, что я там заработала, - это воспаление легких от того постоянного холода и сырости».

По мнению экспертов МОМ, эта схема опасна тем, что вина посредника, его участие в вербовке пострадавших от торговли людьми доказать практически невозможно. Поэтому если вы собрались работать за границей, будьте бдительны и все проверяйте сами. А если предложение кажется сомнительным - звоните в Национальную линию по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов 527 (звонки в Украине). Все звонки с мобильных телефонов бесплатны.