В страшной аварии погибло три 16-летних подростка

Сегодня, 12 июня, в 15.20 в Попаснянский отдел полиции ГУНП в Луганской области поступило сообщение о том, что на автодороге между с. Тошковка-1 и с. Тошковка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на месте происшествия предварительно установлено, что на автодороге произошло столкновение двух мотоциклов «ИЖ» и «Suzuki». В результате столкновения на месте ДТП от полученных телесных повреждений погибли трое 16-летних подростков - два водителя и пассажир, а девушка 16-лет с травмами госпитализирована в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.