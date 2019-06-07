ФК «Шахтер» подписал контракт с португальским тренером Луишем Каштру

Донецкий ФК Шахтер подписал соглашение с 57-летним португальским тренером Луишем Каштру. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года - до 2021.

Луиш Каштру поделился своими эмоциями после назначения:

– Это особенный момент для меня. Я очень обрадовался приглашению «Шахтера». У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от «Шахтера», смотрел лишь в сторону этого клуба. Я действительно достаточно давно за ним следил, поскольку португальский тренер Паулу Фонсека работал здесь, к тому же ранее мы уже пересекались с ним в «Порту». Он один из лучших специалистов нашей страны. Знаю, какой футбол демонстрирует «Шахтер». Рад, что стал частью клуба. Президент очень любит футбол и говорит о нем эмоционально. Он хочет видеть «Шахтер», который становится все лучше и сильнее, демонстрирует красивый атакующий футбол. Наши пути сходятся. Будем много работать, чтобы радовать болельщиков.

Луиш Мануэль Рибейру де Каштру родился 3 сентября 1961 года в Мондройнше, Португалия.

Карьера игрока:

«Униан Лейрия» (1978–1985), «Виеренше» (1981/82), «Витория Гимарайнш» (1985–1987), «Элваш» (1987–1990), «Фафи» (1989/90), «Агеда» (1990–1997).

Карьера тренера:

«Агеда» (1998–2000), «Мельяда» (2000/01), «Эстаррейа» (2001–2003), «Санжуаненсе» (2003/04), «Пенафиел» (2004–2006), Академия «Порту» (2006–2013), «Порту Б» (2013–2014), «Порту» (март – июнь 2014), «Порту Б» (2014–2016), «Риу Аве» (2016–2017), «Шавиш» (2017–2018), «Витория Гимарайнш» (2018–2019).

Луиш Каштру станет 33-м тренером в истории «Шахтера».