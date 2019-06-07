Химические активы Фирташа могут принудительно разделить

АМКУ направил четырем компаниям из группы ДФ, которая принадлежит Фирташу (3 завода - производители минеральных азотных удобрений и НФ Трейдинг Украина), предварительные выводы по результатам проведенного расследования.

Предприятия группы ДФ покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену. Когда газ доходил собственно к конечному заводу-производителю удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений.

Вдобавок к этому, в течение 2017 имели место остановки производства, через сознательное непроведение расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений.

В АМКУ сформулировали суть претензий к группе Фирташа:

1. Группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений.

2. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением.

Стоимость газа составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стал объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний.

Все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

По мнению главы АМКУ Юрия Терентьева, последствия, которые могут ожидать предприятия, заключаются не только наложение штрафа, но и осуществления принудительного разделения химических активов группы.