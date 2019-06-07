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С 12 по 17 июня в Луганской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 14:09 citynews.net.ua | Напечатать

С 12 по 17 июня в Луганской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасностиКак сообщили в Лугансокй областной администраии, с 12 по 17 июня в области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Облгосадминистрация просит временно не посещать леса в период высокой пожарной опасности. Важно не допускать сжигания сухой растительности, стерни, ведь именно по этой причине пламя огня нередко перекидывается на лесные насаждения и может привести к лесным пожарам и достичь уровня чрезвычайной ситуации.

 

В течение пожароопасного периода запрещается:

  1. Разведение костров в лесу.

  2. Заезд на территорию лесного фонда транспортных средств.
  3. Посещение населением леса с преобладанием хвойных насаждений при 5 классе пожарной опасности (чрезвычайная опасность) по условиям погоды.
  4. Курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.
  5. Оставлять в непредусмотренных для этого местах леса обмазанные, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпье и др.
  6. Курить или пользоваться открытым огнем при проведении работ с горюче-смазочными материалами (переливание топлива, заправка двигателей и т.п.).
  7. Использовать на охоте пыжи, изготовленные из горючих или способных тлеть материалов.
  8. Размещать ближе чем за 100 м от стены хвойного леса, 50 м - смешанного, 20 м - лиственного склады горюче-смазочных и других горючих материалов, автозаправочные станции и огнеопасные производства, свалки, жилые и производственные помещения.
  9. Выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу (в том числе проводить сельскохозяйственные палы).
  10. Оставлять при строительстве дорог, газопроводов, нефтепроводов, сетей электропередачи, связи, радиофикации, других коммуникаций и объектов древесные остатки и горючие материалы.
  11. Выбрасывать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.

В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщать об этом лесохозяйственные предприятия, территориальные подразделения МЧС Украины, местные органы власти.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности несут административную ответственность согласно ст.cт. 77 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и уголовную ответственность согласно ст. 245 УК в случае причинения тяжелых последствий.


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