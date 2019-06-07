С 12 по 17 июня в Луганской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Как сообщили в Лугансокй областной администраии, с 12 по 17 июня в области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Облгосадминистрация просит временно не посещать леса в период высокой пожарной опасности. Важно не допускать сжигания сухой растительности, стерни, ведь именно по этой причине пламя огня нередко перекидывается на лесные насаждения и может привести к лесным пожарам и достичь уровня чрезвычайной ситуации.

В течение пожароопасного периода запрещается:

Разведение костров в лесу. Заезд на территорию лесного фонда транспортных средств. Посещение населением леса с преобладанием хвойных насаждений при 5 классе пожарной опасности (чрезвычайная опасность) по условиям погоды. Курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки. Оставлять в непредусмотренных для этого местах леса обмазанные, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпье и др. Курить или пользоваться открытым огнем при проведении работ с горюче-смазочными материалами (переливание топлива, заправка двигателей и т.п.). Использовать на охоте пыжи, изготовленные из горючих или способных тлеть материалов. Размещать ближе чем за 100 м от стены хвойного леса, 50 м - смешанного, 20 м - лиственного склады горюче-смазочных и других горючих материалов, автозаправочные станции и огнеопасные производства, свалки, жилые и производственные помещения. Выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу (в том числе проводить сельскохозяйственные палы). Оставлять при строительстве дорог, газопроводов, нефтепроводов, сетей электропередачи, связи, радиофикации, других коммуникаций и объектов древесные остатки и горючие материалы. Выбрасывать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.

В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщать об этом лесохозяйственные предприятия, территориальные подразделения МЧС Украины, местные органы власти.

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности несут административную ответственность согласно ст.cт. 77 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и уголовную ответственность согласно ст. 245 УК в случае причинения тяжелых последствий.