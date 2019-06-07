Практические советы украинским водителям, которые собираются за границу

С февраля 2019 года в Украине начали строго придерживаться требований законодательства относительно условий пересечения государственной границы на автомобиле. Согласно действующему закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», каждый украинский автовладелец, который направляется на автомобиле за границу, обязан иметь действующий международный страховой сертификат «Зеленая карта». Отныне его наличие пограничники проверяют у каждого водителя на каждом пункте пересечения государственной границы. В случае отсутствия упомянутого документа за пределы нашей страны автомобиль не пропустят.

Пограничники так же проверяют, есть ли страховой полис «Зеленая карта» от иностранной страховой компании и у тех зарубежных автовладельцев, которые стремятся проехать на территорию Украины. Это не случайно: наша страна входит в Международную систему автомобильного страхования «Зеленая карта», правила которой одинаковы для всех стран-подписантов.

Что такое «Зеленая карта»

Систему «Зеленая карта» иногда называют «автогражданкой международного масштаба». Она имеет уже достаточно длительную историю, начала действовать еще в 1953 году. Это был ответ на Рекомендацию Комитета по дорожному транспорту Европейской экономической комиссии ООН, которая стремилась защитить интересы владельцев транзитных автомобилей и потерпевших в стране посещения. Послевоенная Европа активно строила автодороги, которые становились транснациональными, развивала наземный транспорт. В таких условиях необходимо было создать единые правила его страхования при трансграничном движении для обязательной компенсации вреда, который могут причинить при ДТП иностранные автовладельцы на территориях других стран Европы. Вскоре они были наработаны и приняты. В соответствии с Соглашением о «Зеленой карте», страховой полис по автогражданской ответственности, который был выдан в любой стране, подписавшей соглашение, считался действительным в другой стране, которая также присоединилась к упомянутой международной страховой системе.

Страны-члены Международной системы автомобильного страхования брали на себя определенные обязательства. Во-первых, в этих странах должно было действовать обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев. Также страна должна была официально признать законность требований Системы «Зеленая карта». Еще одним условием было наличие Национального Бюро, члены которого непосредственно занимаются осуществлением такого вида страхования. Именно Национальное Бюро должно было быть компетентной организацией для решения всех вопросов, связанных с возмещением убытков, причиненных по вине водителя-нерезидента.

Уже в первый год создания Системы «Зеленая карта» к ней присоединились 14 стран Европы, среди которых была Бельгия, Швейцария, Дания, Франция, Финляндия, Великобритания, Греция и другие. На сегодняшний день в нее входят 48 стран: все европейские, ряд азиатских (например, Турция, Израиль, Иран и Азербайджан) и африканских (Тунис и Марокко).

Международный сертификат «Зеленая карта» во всех этих странах имеет унифицированную форму.

Международное страхование украинских водителей

Украина стала членом Международной системы автомобильного страхования в 1997 году. Функции Национального Бюро у нас выполняет Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Членство страховщиков в нем является непременным условием, позволяющим им заниматься деятельностью по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Владельцы автомобилей на украинской регистрации должны учитывать, что заключать договора международного страхования «Зеленая карта» в нашей стране имеют право страховые компании, являющиеся полными членами МТСБУ (то есть, работают и на рынке внутреннего обязательного страхования, и международного). К их числу относятся: ПАО «НАСК «ОРАНТА», ЧАО "УАСК АСКА", ЧАО «АСК «ИНГО Украина», ЧАО «Украинская Страховая компания «КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП», ОДО «СОДО «Глобус», ЧАО «УТСК», ЧАО «СК «ПЗУ Украина», АО «СГ «ТАС» (частное), ПАО «СК «УСГ», ЧАО «СК «Перша».

Согласно действующему законодательству, украинский водитель при выезде за рубеж должен иметь «Зеленую карту» именно одного из этих украинских страховщиков. Конечно, перечень таких страховщиков, которые имеют право заключать договора международного страхования, со временем может меняться. Поэтому уточнить, у каких именно страховых компаний можно приобрести «Зеленую карту», можно на сайте МТСБУ: http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/.

Пограничник наш не спит

Обязательная автоматизированная проверка наличия «Зеленой карты» у украинских водителей во время выезда за пределы нашей страны была внедрена в тестовом режиме еще в конце 2018 года. Правда, тогда ее опробовали лишь на отдельных пунктах пересечения государственной границы. С 8 февраля текущего года Государственная пограничная служба Украины начала автоматизированную проверку наличия и действия международных страховых полисов уже повсеместно. Подчеркиваем, что такая проверка не является избирательной, она касается каждого водителя, который пересекает государственную границу.

Автоматизированный процесс контроля стал возможным благодаря налаживанию четкого взаимообмена информацией между системами Центральной базы данных МТСБУ и информационно-телекоммуникационной системой пограничного контроля «ГАРТ-1» Государственной пограничной службы Украины.

Когда во время пересечения границы украинский автовладелец предъявляет пограничнику страховой сертификат «Зеленая карта», тот проверяет документ в режиме реального времени путем запроса к базе данных (ЦБД МТСБУ). Если оказывается, что в базе МТСБУ отсутствуют данные об этом договоре, то считается, что договор не заключен. В таком случае (без действительного страхового сертификата «Зеленая карта»), согласно действующему законодательству, пересечение границы на авто запрещено. Лишь на отдельных пунктах пересечения границы с февраля месяца этого года более 11 300 автомобилей были возвращены назад, на украинскую территорию, из-за отсутствия «Зеленой карты». Водителям таких авто было предложено заключить договор международного страхования, после чего они могут продолжить свое путешествие за границу.

Расхождения между данными в страховом сертификате, который предъявляет автовладелец, и теми, что зафиксированы в базе МТСБУ, дают основание считать этот полис фальшивым или сфальсифицированным. В таком случае водитель будет задержан для выяснения обстоятельств представителями правоохранительных органов.

Так, лишь в течение первых десяти дней с момента внедрения автоматизированной проверки наличия «Зеленой карты» сотрудники Госпогранслужбы обнаружили почти 20 подделок (фальсификатов) страховых полисов. В МТСБУ предостерегают водителей от попыток сфальсифицировать сертификаты «Зеленая карта» - такие действия предусматривают достаточно серьезное наказание, если выяснится, что это было совершено умышленно.

Жесткие меры к владельцам фальсифицированных «Зеленых карт» или водителям, которые вообще не имеют страхового сертификата, применяют и за рубежом. Если местная полиция обнаруживает такой случай, то штрафует водителя на сумму в сотни евро, а автомобиль обычно отправляется на штрафплощадку. Не исключено, что автовладелец может быть арестован и даже отправлен в тюрьму для выяснения всех обстоятельств дела.

МТСБУ советует водителям заранее позаботиться об оформлении международного сертификата «Зеленая карта», а не в последние дни перед поездкой. Его действие можно проверить на сайте МТСБУ (https://gc.mtsbu.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true ) или по телефону контакт-центра: 0-800-608-800 (для звонков с Украины), в случае, если звонят из-за границы: +38 044 239 20 30. Это позволит защититься от нежелательных сценариев.

Практические советы украинским водителям, которые собираются за границу

Страховой сертификат «Зеленая карта» должен быть действительным на территории именно той страны (или стран), которые автовладелец планирует посетить в течение всей поездки, обращают внимание водителей сотрудники МТСБУ. А также на то, что система «Зеленая карта» предусматривает урегулирование страховых случаев и выплату по ним в соответствии с нормами законодательства той страны, где произошло ДТП. Проще говоря, если ДТП произошло в Польше, то урегулирование будет проходить по польским законам, если в Италии – по итальянским.

Будет полезно тщательно ознакомиться с порядком действий на случай ДТП за границей заранее, еще до запланированной поездки.

Специалисты МТСБУ напоминают, в первую очередь, автовладельцу необходимо зафиксировать обстоятельства ДТП: сфотографировать место события и повреждения автомобиля, найти свидетелей и записать их контакты. Сейчас сотрудники Бюро отрабатывают перечень вопросов, которые чаще всего возникают при ДТП за рубежом, и готовят сотрудников контакт-центра к оказанию информационной помощи в таком случае. То есть, в ближайшее время украинский автовладелец сможет получить советы, как действовать, если он попал в ДТП за границей, позвонив в контакт-центр МТСБУ. Еще раз напомним, что в случае звонка из-за рубежа следует пользоваться этим номером контакт-центра: +38 044 239 20 30.

В зависимости от обстоятельств ДТП и дорожных правил страны, где оно произошло, нужно получить справку от полиции об обстоятельствах ДТП или оформить европротокол. Для этого стоит воспользоваться или украинским бланком европротокола (не забывайте попросить страховщика выдать его вместе со страховым сертификатом «Зеленая карта»), или заполнить его иностранный аналог – бланки европротокола идентичны по структуре и содержанию во всех странах.

Водитель должен предоставить другим участникам ДТП копию своего страхового сертификата. О такой копии нужно позаботиться заранее. Ни в коем случае нельзя отдавать оригинал сертификата «Зеленая карта»!

Представители МТСБУ советуют водителям не подписывать документов, содержание которых они не понимают. Если же полиция требует подписать документы, а автовладелец плохо знает язык этой страны, он должен отметить это в документе и попросить предоставить его копию.

Для того, чтобы получить страховое возмещение, украинскому автовладельцу, который стал пострадавшим в ДТП за рубежом, необходимо обратиться в страховую компанию виновника ДТП или в Национальное Бюро (если виновник не имел полиса ОСГПО).

Если же украинский автовладелец сам стал виновником ДТП за границей, возмещение пострадавшему будет осуществляться согласно условиям Системы «Зеленая карта». То есть, его оплатит Национальное Бюро пострадавшего, а после выставит счет для компенсации к украинской страховой компании, которая выдала «Зеленую карту» нашему автовладельцу. Финансовые интересы виновника ДТП надежно защищены страховым сертификатом «Зеленая карта», он должен лишь тщательно оформить все необходимые документы, фиксирующие обстоятельства страхового события.

Это основные шаги, о которых должны помнить водители, отправляющиеся за рубеж на автомобиле. А более подробную консультацию они всегда могут получить в МТСБУ или у своего страховщика.

«Зеленая карта» надежно защищает спокойствие и финансовые интересы украинских автовладельцев во время их поездок за границу, - отметил Владимир Шевченко, Генеральный директор МТСБУ. – Практика доказывает, что эта система международного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств работает эффективно и надежно».

Михаил ВЕРНИГОРА, Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива»