В Луганской области собрали 82 млн гривень для украинской армии

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что за январь-май 2019 поступления военного сбора составили 81 млн 876 тыс. гривень. Это на 14,3 млн гривень или на 21,1% больше показателя за 5 месяцев 2018 года.

Напомним военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

Военный сбор направляется на защиту государственного суверенитета, он является гарантией стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.