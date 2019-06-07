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В Мариуполе прокурор сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе прокурор сбил женщину на пешеходном переходеСледователи Краматорского теруправления ГБР, ведут следствие по делу ДТП с участием сотрудника прокуратуры в городе Мариуполь.

По предварительной информации, 11 июня 2019 автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализированы.

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

С целью установления всех обстоятельств аварии проводят неотложные следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.


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