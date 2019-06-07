В Луганской области разрабатывают справочник для объединенных громад

11 июня, заместитель председателя облгосадминистрации Геннадий Иваненко провел заседание рабочей группы по сопровождению разработки практического пособия по организации эффективной финансовой деятельности органов местного самоуправления Луганской области в условиях децентрализации.

Как сообщили в пресс-службе, участие в мероприятии приняли представители ПРООН, эксперты-консультанты и сотрудники структурных подразделений ОГА.

«Сегодня необходимо разработать план мероприятий для органов местного самоуправления и объединенных общин, чтобы они могли эффективно использовать собственные бюджеты», - обозначил цель заседания Геннадий Иваненко.

Во время мероприятия были представлены презентации независимых экспертов-консультантов. Были обсуждены компоненты реформы местного самоуправления и децентрализации, модели разработки оптимальной политики формирования доходной часть бюджета органов местного самоуправления в ОТГ.

Кроме того, были рассмотрены еще несколько моделей организации эффективной финансовой деятельности, а именно «Повышение эффективного распределения и использования финансовых ресурсов в ОТГ», «Привлечение дополнительных финансовых ресурсов и инвестиций для реализации проектов развития в ОТГ» и «Прозрачные и подотчетные системы управления финансами и муниципальной собственностью в ОТГ».