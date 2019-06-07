Трое горняков пострадали на шахтах в оккупированных Макеевке и Кировске

Как сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области, 11 июня на шахте "Щегловская-Глубокая" в Макеевке во время проведения работ по выемке угля выпавшим куском породы получил травму руки проходчик, 1978 года рождения. Пострадавшего транспортировали в травматологический пункт КРБ г. Макеевки.

В этот же день на шахте "Щегловская-Глубокая" во время проведения работ по выемке угля лопнувшим резиновым шлангом от воздушной магистрали получил травму глаза горнорабочий очистного забоя участка №3, 1984 года рождения. Мужчину доставили в РТЦ г. Донецка.

В г. Кировское на шахте "Комсомолец Донбасса" во время проведения работ по монтажу противопожарного трубопровода упавшей трубой получил травму лица проходчик, 1974 года рождения. Пострадавшего транспортировали в ЦГБ г. Кировское.