Стал известен соперник молодежной сборной Украины по футболу за титул Чемпионов мира

Определился соперник юношеской сборной Украины U-20 в финальном поединке чемпионата мира 2019 года, проходящего в Польше.

Во втором полуфинале сборная Южной Кореи одолела Эквадор с минимальным счетом 1:0.

Юниорская сборная Украины по футболу вчера, 11 июня, обыграла сборную Италии и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира U20 (участники - игроки до 20 лет).

Украинцы победили со счетом 1:0, гол на 65-ой минуте забил Сергей Булеца.

Таким образом, в финале, который состоится 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь и начнется в 19:00, за право называться лучшей юношеской командой планеты по футболу сыграют команды Украины и Южной Кореи до 20 лет.