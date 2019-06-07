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Стал известен соперник молодежной сборной Украины по футболу за титул Чемпионов мира

Сегодня, 07:38 citynews.net.ua | Напечатать

Стал известен соперник молодежной сборной Украины по футболу за титул Чемпионов мираОпределился соперник юношеской сборной Украины U-20 в финальном поединке чемпионата мира 2019 года, проходящего в Польше. 

Во втором полуфинале сборная Южной Кореи одолела Эквадор с минимальным счетом 1:0. 

Юниорская сборная Украины по футболу вчера, 11 июня, обыграла сборную Италии и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира U20 (участники - игроки до 20 лет).

 

Украинцы победили со счетом 1:0, гол на 65-ой минуте забил Сергей Булеца.

Таким образом, в финале, который состоится 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь и начнется в 19:00, за право называться лучшей юношеской командой планеты по футболу сыграют команды Украины и Южной Кореи до 20 лет.


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