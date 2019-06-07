11 июня российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом из артиллерии оказались позиции ВСУ в районе Попасной - российские террористы применили 122 мм артиллерию.

Также позиции ВСУ были в районе Золотое были обстреляны из 82 мм минометов и стрелкового оружия со стороны оккупированных территорий.

В районе Крымского боевики обстреливали украинских военных из АГС-17, РПГ и стрелкового оружия.

Основные обстрелы российские террористы сосредоточили в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область) противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 11 июня двое оккупантов были уничтожены и 7 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников:

Водяное - стрелковое оружие;

Старогнатовка - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

Новгородское - минометы калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие;

Окраины Зайцево - из 120 мм минометов.