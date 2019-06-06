Российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огня - ранены 2 солдат ВСУ

С начала суток 11 июня российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них:

дважды в районе населенного пункта Широкино, по направлению Саханка - с автоматической гранатомета и снайперской винтовки; Водяное - из стрелкового оружия; вблизи Пески из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

в районе населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.