Среди заключенных из оккупированного Луганска СБУ обнаружила двух агентов российских террористов

В СБУ заявляют, что среди заключенных, переданных боевиками с оккупированных территорий, выявили завербованных пророссийскими террористами лиц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемой украинскими властями территории было подписание обязательства о негласном сотрудничестве с террористами.

После освобождения из мест лишения свободы заключенные должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских воинских подразделений.

Чтобы вербовать узников для противоправной деятельности, пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания.

Кроме того, по свидетельствам осужденных, особенно жестоким издевательствам подвергаются лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляющие о своей проукраинской позиции. Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказанием.

Нередки случаи отработки так называемым «спецназом МГБ» силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных.

Сейчас осужденные дают сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки.