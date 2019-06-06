Полицейские задержали боевика так называемой «ЛНР» из Алчевска

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 30-летнего жителя. Алчевск, который осенью 2015 вступил в подразделение противовоздушной обороны, затем в комендатуру НЗФ так называемой «ЛНР», но отслужив полтора месяца, решил покинуть это подразделение из-за угрозы собственной жизни.

Человек участвовал в патрулировании улиц, задерживал правонарушителей общественного порядка, нарушителей комендантского часа, военных НЗФ, которые нарушали запрет на ношение оружия в неслужебное время. За это получал заработную плату в размере 15000 российских рублей. Но, поняв, что его жизни угрожает опасность и разочаровавшись в идеологии боевиков, он покинул службу.

Сейчас мужчина передан в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.