В Луганской области потратят 77 млн гривень на мелкий ремонт дорог

В Луганской области утвержден Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной свойства в населенных пунктах

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации - руководителя областной военно-гражданской администрации от 7 июня 2019 №491 утвержден Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной свойства в населенных пунктах за счет остатков субвенции из государственного бюджета местным бюджетам по бюджетной программе в 2018 году.

Так, почти 77,4 млн гривень направят на текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Более 43,7 млн гривень используют на восстановление автомобильных дорог местного значения на участках Новая Астрахань - Боровеньки; объездная дорога в Кременной; объезд г. Новопскова; Бориське - Боброво - Муратово; Новоайдар - Счастье; (КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут) - Камышеваха - Попасная - МиронГРЕС; Сватово - Новимикольське - Краснореченское; Никольское - Морозовка - Мусиевка - Бараниковка; Нижняя Дуванка - Лозно-Александровка - КПП «Петровка»; Новоахтырка - Трехизбенка.

Более 4,6 млн гривень пойдут на восстановление улиц и дорог коммунальной собственности в Рубежном.