В оккупированном российскими террористами Антраците Луганской области мальчик 2009 года рождения умер в больнице после наезда машины.

Как сообщает «МЧС» террористов ОРЛО, 10 июня в 19:25 автомобиль Chevrolet Lacetti совершил наезд на ребенка. Инцидент произошел по адресу: улица Строительная, 8.

С диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб вещества головного мозга, кома 3-ей степени, перелом костей черепа, перелом 3-го и 7-го ребер справа пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию городской больницы.

11 июня в 5:00 от полученных травм ребенок скончался в больнице.