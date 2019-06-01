В Луганской области местные бюджеты получили почти 1,3 млрд гривень

В течение января-мая 2019 в общий и специальный фонды местных бюджетов Луганской области поступило 1 млрд 263 млн гривен. Об этом сообщили в Главном управлении ДФС в Луганской области.

Поступление доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 1 млрд 244 млн гривень налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 поступления увеличились на 18 процентов или на 190 млн гривень. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующих налогов.

В частности, по результатам наполнения бюджетов общин 900,8 млн гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом больше на 135 900 000 гривен. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 146,9 млн гривень, что превышает прошлогодний результат на 192 млн гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные общины Луганщины, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.