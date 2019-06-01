9 июня российские террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня

9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области из минометов калибром 120 мм и 82 мм российские террористы обстрелял позиции ВСУ в районе Новоалександровки в Попаснянском районе.

Кроме минометов боевики вели огонь из вооружения БМП, АГС-17 и стрелкового оружия.

На границе Луганской и Донецкой областей боевики дважды обстреливали позиции ВСУ в районе Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В том числе в направлении населенных пунктов Водяное, Талаковка и Верхнеторецкое из 122 мм артиллерии 120 мм минометов.