Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объединились для участия в досрочных выборах

Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объединились для участия в досрочных выборахСегодня, 16:40
Националистические организации «Национальный корпус», «Правый сектор», «Свобода» объявили об объединении и в таком составе попытаются зайти в парламент во время досрочных выборов. Об этом заявил лидер Свободы Олег Тягнибок во время съезда, передает Громадське.
Первая двадцатка списка украинских националистов на досрочные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года:
- Олег Тягнибок - лидер партии Свобода;
- Андрей Белецкий - лидер партии Национальный корпус;
- Дмитрий Ярош - экс-лидер Правого сектора;
- Андрей Тарасов - председатель партии Правый сектор;
- Руслан Кошулинский - заместитель председателя партии Свобода;
- Богдан Бенюк - актер театра и кино;
- Родион Кудряшов - руководитель центрального штаба партии Национальный корпус;
- Александр Сыч - экс-вице-премьер-министр Украины;
- Филипп Ильенко - председатель Государственного агентства по вопросам кино;
- Юрий Сиротюк - директор центра Украинские студии стратегических исследований;
- Олег Петренко - народный депутат и член общественной организации Гражданский Корпус АЗОВ;
- Анатолий Витив - экс-депутат от партии Свобода;
- Андрей Левицкий - лейтенант ВСУ;
- Василий Лабайчук - председатель центрального штаба Правого сектора;
- Александр Алферов - историк и представитель Национального корпуса;
- Андрей Мохник - экс-министр экологии и природных ресурсов Украины;
- Алексей Кайда - экс-председатель Тернопольского облсовета;
- Арсений Билодуб - музыкант;
- Виктор Шендибило - юрист Национального Корпуса;
- Олег Панькевич - экс-голова Львовского облсовета.