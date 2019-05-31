Национальный корпус, Правый сектор и Свобода объединились для участия в досрочных выборах

Националистические организации «Национальный корпус», «Правый сектор», «Свобода» объявили об объединении и в таком составе попытаются зайти в парламент во время досрочных выборов. Об этом заявил лидер Свободы Олег Тягнибок во время съезда, передает Громадське.

Первая двадцатка списка украинских националистов на досрочные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года: