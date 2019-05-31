Европейская солидарность представила первую десятку своего партийного спискаСегодня, 15:35
Европейская солидарность представила первую десятку своего партийного списка на выборы в Верховную Раду.
Представляющий кандидатов в народные депутаты Петр Порошенко заявил, что на президентских выборах все услышали запрос общества на обновление всего политического класса. Поэтому значительное количество кандидатов сделают только первый шаг в политику.
"Сегодня линия борьбы за Украину проходит в Верховной Раде. Там мы должны защитить свободу и европейское направление", - сказал он.
Список партии Европейская Солидарность на досрочные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года
- Петр Порошенко, пятый президент (2014-2019)
- Андрей Парубий, спикер Верховной Рады
- Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады
- Михаил Забродский, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ
- София Федина, телеведущая, общественный деятель
- Мустафа Джемилев, один из лидеров Меджлиса
- Яна Зинкевич, волонтер и командир Госпитальеров
- Олег Синютка, губернатор Львовской области
- Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам евроинтеграции