Европейская солидарность представила первую десятку своего партийного списка на выборы в Верховную Раду.

Представляющий кандидатов в народные депутаты Петр Порошенко заявил, что на президентских выборах все услышали запрос общества на обновление всего политического класса. Поэтому значительное количество кандидатов сделают только первый шаг в политику.

"Сегодня линия борьбы за Украину проходит в Верховной Раде. Там мы должны защитить свободу и европейское направление", - сказал он.

Список партии Европейская Солидарность на досрочные выборы в Верховную Раду 21 июля 2019 года