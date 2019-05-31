В ООС заявляют о срыве разведения сил в Станице Луганской с 16 июня

8 июня, с 20:55 по 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации с направления населенного пункта Николаевка совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр ООС, с указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские договоренности по разведению сил на данном участке местности, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. В частности, Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток.

Учитывая указанное, датой следующего разведения сил и средств на участке «Станица Луганская», может быть 17 июня 2019 года, только при условии сохранения режима "тишины" к указанному сроку.