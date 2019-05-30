Лучшая игра сборной: Украина - 5, Сербия - 0

7 июня Сборная Украины в третьем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла сборную Сербии.

Встреча на стадионе Львов закончилась со счетом 5:0.



Подопечные Андрея Шевченко применили высокий прессинг в стартовые минуты. Что позволило на 26 минуте Цыганкову открыть счет, а уже через минуту он оформил дубль.

на 46 минуте, Евгений Коноплянка забил сербам третий гол.

Во втором тайме Роман Яремчук на 59 минуте забил четвертый гол в ворота сербов и свой первый гол за сборную Украины.

На 75 минуте Коноплянка оформил дубль и установил окончательный счет.

Сборная Украины остается на первом месте в группе В.

В двух стартовых матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграла вничью против Португалии (0:0), а затем одолела Люксембург с утром 2:1.

Фото: ФФУ, Евгений Крас