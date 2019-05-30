» » Лучшая игра сборной: Украина - 5, Сербия - 0

Лучшая игра сборной: Украина - 5, Сербия - 0

Сегодня, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

Лучшая игра сборной: Украина - 5, Сербия - 07 июня Сборная Украины в третьем туре группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла сборную Сербии.

Встреча на стадионе Львов закончилась со счетом 5:0.

Подопечные Андрея Шевченко применили высокий прессинг в стартовые минуты. Что позволило на 26 минуте Цыганкову открыть счет, а уже через минуту он оформил дубль.

на 46 минуте, Евгений Коноплянка забил сербам третий гол. 

Во втором тайме Роман Яремчук на 59 минуте забил четвертый гол в ворота сербов и свой первый гол за сборную Украины.

На 75 минуте Коноплянка оформил дубль и установил окончательный счет.

Сборная Украины остается на первом месте в группе В.

В двух стартовых матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграла вничью против Португалии (0:0), а затем одолела Люксембург с утром 2:1.

Фото: ФФУ, Евгений Крас


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:12

Лучшая игра сборной: Украина - 5, Сербия - 0

Сегодня, 09:08

В Луганской области трактор подорвался на мине - 2 пострадавших

Вчера, 15:09

В Украину вернули брошенного в московском роддоме младенца

Вчера, 15:04

Террорист из Донецка готовил взрыв бомбы в Запорожье

Вчера, 12:36

В Донецкой области два человека задохнулись в частной шахте

Вчера, 12:04

В Луганской области ежедневно подкупают избирателей, а полиция может только "проверять информацию"

Вчера, 11:23

В Украине программой «Теплые кредиты» воспользовались почти 600 тысяч семей

Вчера, 11:14

Украина официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ

Вчера, 09:54

Печерский суд ночью отпустил подозреваемого в убийстве Олешко

Вчера, 09:31

Террористы обстреляли из артиллерии ВСУ под Новолуганским - 2 погибших и 8 раненых

Вчера, 09:28

Бюджетники в Луганской и Донецкой областях будут получать надбавку за работу на линии соприкосновения

6-06-2019, 19:52

Российские террористы обстреляли поселок Артема в Станично-Луганском районе из минометов

Новости Украины:

Вчера, 11:06

9 июня в Одессе изменят движение транспорта в центре города

6-06-2019, 10:00

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

5-06-2019, 11:41

С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

5-06-2019, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

5-06-2019, 09:53

В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

4-06-2019, 11:19

Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

3-06-2019, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

2-06-2019, 12:26

На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

1-06-2019, 10:39

«7 километр» опроверг информацию о захвате склада неизвестными

31-05-2019, 15:04

Волынская таможня пропустила в Польшу более 400 кг незаконно добытого янтаря

31-05-2019, 09:22

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

30-05-2019, 17:31

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 