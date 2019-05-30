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Украина официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ

Сегодня, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

МОЗ Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Это новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья. Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

5 июня 2019 Министерство здравоохранения Украины приказом №1292 утвердило новый клинический протокол по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Этот приказ официально утвердил рекомендации ВОЗ по лечению 2018 года и рекомендации по тестированию 2016 года.

Отныне лечения инфекции станет не только эффективным, удобным, но и экономически доступным. По новому подходу в качестве основной схемы лечения будет использоваться препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производят 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и в настоящее время для Украины стоит 5 грн 40 копеек. Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно.

Новый протокол предусматривает, что диагностирование ВИЧ отныне возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а значит, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции.

Кроме этого, новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактнои профилактики ВИЧ-инфекции. Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять группам риска:

  • людям, находящимся в дискордантных парах (в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой - нет);
  • мужчинам, практикующих секс с мужчинами;
  • людям, употребляющим инъекционные наркотики;
  • людям, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение.

Инновация нового протокола - введение подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ будут предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится.

Глобальная цель борьбы с ВИЧ-инфекцией состоит в том, чтобы к 2020 году 90% ВИЧ-позитивных знали о своем диагнозе, 90% из них - получили лечение, а 90% этих людей имели снижена вирусная нагрузка.


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