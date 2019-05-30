Печерский суд ночью отпустил подозреваемого в убийстве Олешко

Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Виталия Олешко ("Сармата"). Об этом сообщила журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая в Facebook.

По словам журналистки, чтобы избежать внимания к этому делу суд организовали поздно ночью.

Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры.

Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября по подозрению в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата"