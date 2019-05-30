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6 июня российские террористы пять раз обстреляли позиции украинских военных

Сегодня, 18:58 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в пресс-центр операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Практически все обстрелы сосредоточились на линии соприкосновения в Донецкой области.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил в районе Павлополя, Украинкое, Ужовки, Водяного и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Шахта 6-7.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.


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