Верховная Рада отказалась увольнять Грицака, Полторака и Климкина

Сегодня, 6 июня Верховная Рада Украины отказалась увольнять 2 министров и главу СБУ по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

В результате голосования Верховная Рада не поддержала увольнении председателя Службы безопасности Василия Грицака - за его отставку проголосовали только 78 депутатов.

Депутаты не поддержали и проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака - его отставку поддержали всего 67 депутатов.

Ранее, 5 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отказал Зеленскому в освобождении Полторака от должности и попросил президента назвать фамилию кандидата на этот пост.

Несмотря на заявление с просьбой об отставке самого министра иностранных дел Павла Климкина и дополнительное представление Владимира Зеленского Верховная Рада провалила и это голосовние - отставку поддержали только 137 депутатов.

Заявление самого Климкина депутаты также не одобрили – она получила лишь 141 голос.