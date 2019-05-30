В Луганской области собрали более 2,3 миллиарда гривень налогов

В январе-мае 2019 плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 2 млрд 320 млн грн. Это на 263 млн грн больше, чем за 5 месяцев 2018-м. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ДФС в Луганской области.

В частности, в государственную казну поступило 1 млрд 58 млн грн. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 74 млн гривень.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-май текущего года: налога на доходы физических лиц - 308 млн гривень; налога на добавленную стоимость - 336,5 млн гривень; налога на прибыль предприятий - 67,6млн гривень; акцизного налога - 8,6 млн гривень.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1,2миллиарда гривень, что на 106,8млн гривень больше индикативного показателя.