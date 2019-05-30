В Луганской области террористы пытались получить информацию о военных складах в зоне ООС

В Луганской области контрразведка СБУ выявила очередные попытки вербовки украинских граждан «спецслужбами» террористов из так называемой «ЛНР».

Как сообщают в пресс-службе ведомства, террористы пытались получить информацию о военных складах ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил.

Чтобы склонить граждан к сотрудничества, боевики создают для них искусственные препятствия при пересечении линии разграничения, шантажируют, оказывают психологическое давление на их родственников, которые находятся на временно оккупированной территории.

Анализ показаний жителей Луганской области, которые стали объектом вербовки со стороны так называемого «МГБ ЛНР», подтверждает, что боевики пытаются с помощью гражданского населения собирать сведения по размещению арсеналов и складов горюче-смазочных материалов, их охраны и возможных подходах к ним. Поэтому особый «интерес» для них составляют жители населенных пунктов, расположенных вблизи этих объектов.

За последние два месяца контрразведкой зафиксировано уже несколько подобных фактов.

Служба безопасности Украины в очередной раз напоминает, что, согласно ст. 111 УК Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Но гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он не совершил на выполнение преступного задача никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой.

Для граждан, в отношении которых неприятель предпринял попытку привлечения к разведывательно-подрывной деятельности против Украины, круглосуточно действует «горячая» телефонная линия 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях: (06452) 4-42-81.