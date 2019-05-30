Верховная Рада одобрила закон о ВСК с разделом об импичменте

Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, одобрила во втором чтении законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.

В Законе определяется создание временной следственной комиссии Верховной Рады в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады (минимум 226) представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.