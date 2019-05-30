5 июня российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня

5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минским соглашением минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В Луганской области (зона ответственности оперативно-тактической группировки "Север") позиции ВСУ были обстреляны четыре раза:

вблизи населенного пункта Айдар - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных;

в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм;

дважды вблизи населенного пункта Золотое - из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи села Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Пищевик - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 Июня один оккупант был уничтожен, еще четверо - ранены.