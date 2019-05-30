» » Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Вчера, 21:02 citynews.net.ua | Напечатать

Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных районов Луганской и Донецкой областейТрехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик журналистам в Минске, - сообщает Интерфакс-Украина

"Предложение (о снятии экономической блокады) было сделано от господина Кучмы, и было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик. 

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

Также Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) должна до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил. 

Главный вопрос - освобождение пленных пока не рассматривался в Минске детально. Тем не менее Леонид Кучма уверен, что обмен будет.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он. 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 21:02

Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Вчера, 17:46

Несовершеннолетним упростили пересечение КПВВ с оккупированной частью Донбасса

Вчера, 14:34

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Вчера, 11:21

Прокуратура Одесской области закрыла уголовное дело о коррупции в отношении Юрия Иванющенко

Вчера, 11:11

Зеленский хочет референдум по всуплению в НАТО

Вчера, 10:28

Местные бюджеты Луганской области получили почти 6 млн грн от лицензирования алкоголя и табака

Вчера, 10:24

В Луганской области 4002 человека приняли участие в ЗНО по истории Украины

Вчера, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

Вчера, 09:31

В зоне проведения ООС погибли трое украинских военных

4-06-2019, 15:12

16 водоемов для отдыха в Луганской области

4-06-2019, 14:51

В Попасной готовят празднование освобождения от российских террористов

4-06-2019, 14:45

В РФ требуют "домашнюю работу" украинской стороны перед встречей в нормандском формате по Донбассу

Новости Украины:

Вчера, 11:41

С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

Вчера, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

Вчера, 09:53

В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

4-06-2019, 11:19

Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

3-06-2019, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

2-06-2019, 12:26

На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

1-06-2019, 10:39

«7 километр» опроверг информацию о захвате склада неизвестными

31-05-2019, 15:04

Волынская таможня пропустила в Польшу более 400 кг незаконно добытого янтаря

31-05-2019, 09:22

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

30-05-2019, 17:31

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

30-05-2019, 12:00

В Киеве во время получения 12 000 долларов взятки задержали двух сотрудников ГФС

30-05-2019, 10:34

В Ровно разбился военный вертолет - 4 члена экипажа погибли

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 