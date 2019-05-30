Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик журналистам в Минске, - сообщает Интерфакс-Украина.

"Предложение (о снятии экономической блокады) было сделано от господина Кучмы, и было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

Также Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) должна до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил.

Главный вопрос - освобождение пленных пока не рассматривался в Минске детально. Тем не менее Леонид Кучма уверен, что обмен будет.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он.