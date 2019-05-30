В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

5 июня, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по прекращению агрессии РФ в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Главным вопросом встречи будет освобождение пленных и вопросы безопасности.

Также Украина в ТКГ собирается инициировать очередное перемирие на Донбассе. Кучма отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий во время сбора урожая.

Возглавляет группу экс-президент Украины Леонид Кучма, которого Владимир Зеленский вернул в контактную группу.