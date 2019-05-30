» » В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Сегодня, 14:34 citynews.net.ua | Напечатать

5 июня, в Минске  началось заседание Трехсторонней контактной группы по прекращению  агрессии РФ в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Главным вопросом встречи будет освобождение пленных и вопросы безопасности. 

Также Украина в ТКГ собирается инициировать очередное перемирие на Донбассе. Кучма отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий во время сбора урожая. 

Возглавляет группу экс-президент Украины Леонид Кучма, которого Владимир Зеленский вернул в контактную группу. 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:34

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Сегодня, 11:21

Прокуратура Одесской области закрыла уголовное дело о коррупции в отношении Юрия Иванющенко

Сегодня, 11:11

Зеленский хочет референдум по всуплению в НАТО

Сегодня, 10:28

Местные бюджеты Луганской области получили почти 6 млн грн от лицензирования алкоголя и табака

Сегодня, 10:24

В Луганской области 4002 человека приняли участие в ЗНО по истории Украины

Сегодня, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

Сегодня, 09:31

В зоне проведения ООС погибли трое украинских военных

Вчера, 15:12

16 водоемов для отдыха в Луганской области

Вчера, 14:51

В Попасной готовят празднование освобождения от российских террористов

Вчера, 14:45

В РФ требуют "домашнюю работу" украинской стороны перед встречей в нормандском формате по Донбассу

Вчера, 14:36

На Луганщине стартовал областной этап военно-патриотической «Джури»

Вчера, 11:23

Суд взял под стражу полицейского, подозреваемого в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком

Новости Украины:

Сегодня, 11:41

С 9 июня начинают курсировать поезда Кошице – Мукачево – Кошице

Сегодня, 09:57

За ограбление девочки полицейский проведет 3 года в тюрьме

Сегодня, 09:53

В Одессе открылся центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия

Вчера, 11:19

Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

3-06-2019, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

2-06-2019, 12:26

На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

1-06-2019, 10:39

«7 километр» опроверг информацию о захвате склада неизвестными

31-05-2019, 15:04

Волынская таможня пропустила в Польшу более 400 кг незаконно добытого янтаря

31-05-2019, 09:22

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

30-05-2019, 17:31

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

30-05-2019, 12:00

В Киеве во время получения 12 000 долларов взятки задержали двух сотрудников ГФС

30-05-2019, 10:34

В Ровно разбился военный вертолет - 4 члена экипажа погибли

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 