Зеленский хочет референдум по всуплению в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет только после референдума. Об этом пишет RBC.UA.

По словам Зеленского, украинцев нужно проинформировать, что являет собой НАТО и винести вступление в альянс на референдум.

"Курс в НАТО - это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО", - сказал Зеленский.

Отметим, вчера в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Он добавил, что Североатлантический альянс выделит более 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.