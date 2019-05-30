Местные бюджеты Луганской области получили почти 6 млн грн от лицензирования алкоголя и табака

За январь-май 2019 года местніе бюджеті Луганской области пополнились на 5 млн 677 тыс. гривень от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Это на 530 тыс. гривень больше фактических поступлений за январь - май 2018 года. Об этом сообщили в Главном управлении ДФС в Луганской области.

В ведомстве отметили, что на 1 июня 2019 на Луганщине осуществляют деятельность 1286 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Из них 1247 субъектов получили лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и 1024 субъекта получили лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

В январе - мае 2019 выдано 1415 лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, в январе - мае приостановлено действие 22 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулирована 201 лицензия, из которых 16 - за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.