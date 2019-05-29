В Луганской области 4002 человека приняли участие в ЗНО по истории Украины

В Украине продолжается основная сессия внешнего независимого оценивания. Во вторник, 4 июня состоялось тестирование по истории Украины, состоящее из 60 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут.

В Луганской области на ВНО по истории Украины в этом году зарегистрировались 4177 человек, но на пункты проведения ВНО появились 95,8% от количества зарегистрированных участников.

На 18 пунктах тестирования в Северодонецке, Старобельске, Новоайдаре, Лисичанске, Рубежном, Попасной и с. Широкий Станично-Луганского района задания внешнего независимого оценивания выполняли 4002 человека.

Среди них выпускники учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего I-II уровней аккредитации образования, а также выпускники прошлых лет.

Нарушил правила тестирования всего один участник, для которого процедура ВНО закончилась досрочно из-за обнаружения у него мобильного телефона.