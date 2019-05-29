16 водоемов для отдыха в Луганской области

Решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработан и утвержден План мероприятий по предупреждению гибели людей на водных объектах в течение купального сезона 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Городским органам исполнительной власти и органам местного самоуправления поставлена ​​задача по определению и оборудование безопасных мест отдыха граждан на водных объектах, в соответствии с установленным порядком.

Сейчас, по информации городов и районов, в Луганской области определено 16 мест массового отдыха людей на водных объектах.

Обустроены и паспортизованы: Лисичанске коммунальное автотранспортное предприятие 032806, ставок по ул. Клубная, район 2-го производства завода «Пролетарий» в Лисичанске, озеро «Песочное», городской пляж ООО ЛИБК »в Рубежном, детское учреждение оздоровления« Джура» в Лимане Старобельского района, р. Айдар и городской пляж р. Айдар в Старобельске, ООО «Заря-Сервис-Плюс» оз. Песочное, южная часть Кременной, база отдыха «Аква-Ленд-Катрин» в Станично-Луганском районе.

Не обустроены, и не паспортизованы: в Беловодском районе - 5 мест, в Белокуракинском - 2 места, в Новопсковском - 1 место; в Попаснянском - 1 место; в Сватовском - 1 место («Большая Купальня" р. Красная в с. Фомивци).

Не определено ни одного места массового отдыха в Северодонецке, Марковском, Меловском, Новоайдарском и Троицком районах. Местными властями установлены таблички «Купаться запрещено».