» » 16 водоемов для отдыха в Луганской области

16 водоемов для отдыха в Луганской области

Сегодня, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

16 водоемов для отдыха в Луганской областиРешением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработан и утвержден План мероприятий по предупреждению гибели людей на водных объектах в течение купального сезона 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Городским органам исполнительной власти и органам местного самоуправления поставлена ​​задача по определению и оборудование безопасных мест отдыха граждан на водных объектах, в соответствии с установленным порядком.

Сейчас, по информации городов и районов, в Луганской области определено 16 мест массового отдыха людей на водных объектах.

Обустроены и паспортизованы: Лисичанске коммунальное автотранспортное предприятие 032806, ставок по ул. Клубная, район 2-го производства завода «Пролетарий» в Лисичанске, озеро «Песочное», городской пляж ООО ЛИБК »в Рубежном, детское учреждение оздоровления« Джура» в Лимане Старобельского района, р. Айдар и городской пляж р. Айдар в Старобельске, ООО «Заря-Сервис-Плюс» оз. Песочное, южная часть Кременной, база отдыха «Аква-Ленд-Катрин» в Станично-Луганском районе.

Не обустроены, и не паспортизованы: в Беловодском районе - 5 мест, в Белокуракинском - 2 места, в Новопсковском - 1 место; в Попаснянском - 1 место; в Сватовском - 1 место («Большая Купальня" р. Красная в с. Фомивци).

Не определено ни одного места массового отдыха в Северодонецке, Марковском, Меловском, Новоайдарском и Троицком районах. Местными властями установлены таблички «Купаться запрещено».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:12

16 водоемов для отдыха в Луганской области

Сегодня, 14:51

В Попасной готовят празднование освобождения от российских террористов

Сегодня, 14:45

В РФ требуют "домашнюю работу" украинской стороны перед встречей в нормандском формате по Донбассу

Сегодня, 14:36

На Луганщине стартовал областной этап военно-патриотической «Джури»

Сегодня, 11:23

Суд взял под стражу полицейского, подозреваемого в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком

Сегодня, 10:48

За 1 день в Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 10 миллионов гривень

Сегодня, 10:42

В Луганской области обещают отремонтировать мост в Старобельске

Вчера, 20:23

С начала суток 3 июня российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

Вчера, 18:46

Канадская миссия научит полицейских Луганской области правильно преподавать

Вчера, 18:17

Луганская «Заря» получила нового главного тренера

Вчера, 18:06

КП Вода Донбасса бесплатно поставляет воду оккупантам, но оставила без воды оплативших ее жителей Украины

Новости Украины:

Сегодня, 11:19

Киев должен 6,5 млрд гривень за жилищно-коммунальные

Вчера, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

2-06-2019, 12:26

На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

1-06-2019, 10:39

«7 километр» опроверг информацию о захвате склада неизвестными

31-05-2019, 15:04

Волынская таможня пропустила в Польшу более 400 кг незаконно добытого янтаря

31-05-2019, 09:22

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

30-05-2019, 17:31

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

30-05-2019, 12:00

В Киеве во время получения 12 000 долларов взятки задержали двух сотрудников ГФС

30-05-2019, 10:34

В Ровно разбился военный вертолет - 4 члена экипажа погибли

29-05-2019, 21:36

США: Россия нарушила многолетний мораторий на ядерные испытания

29-05-2019, 14:42

В Днепропетровской области микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком

29-05-2019, 11:41

В Запорожской области СБУ объявила особый режим

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 