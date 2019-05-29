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Суд взял под стражу полицейского, подозреваемого в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

Суд взял под стражу полицейского, подозреваемого в убийстве мальчика в Переяславе-ХмельницкомГолосеевский районный суд Киева взял под стражу на два месяца Ивана Приходько - одного из полицейских, подозреваемых в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Об этом сообщила корреспондент Громадського радіо.

На таком мере пресечения настаивал прокурор. Адвокат пдозрюваного настаивал, что следствие неправильно квалифицировало дело, поскольку их подзащитный не собирался убивать мальчика, и просил избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Второму подозреваемому полицейскому - Владимиру Петровке - суд будет избирать меру пресечения также сегодня. Судебное заседание началось в 11:00, передает корреспондент.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение, и к этому мог быть причастен работник полиции. Он рассказал, что мальчик был ранен во дворе собственного дома. По предварительной версии, произошел случайный выстрел.


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