За 1 день в Донецкой области изъяли контрафактного алкоголя на 10 миллионов гривень

Пограничники совместно с сотрудниками военной прокуратуры и представителями управления защиты экономики национальной полиции, получив соответствующее постановление суда, провели ряд обысков по семнадцати адресам в Краматорске и Константиновке.

В ходе проведения проверок правоохранителями целом выявлено: наличные средства в разной валюте на сумму более 1,2 миллиона гривен, около 85 000 бутылок с поддельными акцизными марками и 700 ТетраПак объемом по 10 литров с алкогольной продукцией различных марок.

Кроме того, выявлены банковские карточки, мобильные терминалы, накладные, чековые книжки, платежные поручения и другая бухгалтерская документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

Выявленные товарно-материальные ценности изъяты представителями военной прокуратуры Объединенных сил для проведения экспертизы. Общая сумма оценки изъятого составляет около 10 миллионов гривень.