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В Луганской области обещают отремонтировать мост в Старобельске

Сегодня, 10:42 citynews.net.ua | Напечатать

На следующей неделе, на Старобельском мосту через Айдар, начнутся аварийные восстановительные работы. Понимая важность этого моста и жалобы местных жителей, планируется что работы будут проведены в максимально сжатые сроки. Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог Луганской области.

В социальной сети Фейсбук появилась информация о том, что местные жители с помощью «болгарки» вырезают арматуру на Старобельском моста. Они объясняют, что это делают для того, чтобы избежать возникновения аварий.

Старобельский мост через реку Айдар расположен на участке автодороги государственного значения Н-26 (бывшая Р-07), которая соединяет восточную и западную части Луганской области а также продолжается до Чугуева Харьковской области. Мост был построен в 1965 году. Летом 2014 года получил повреждения, вследствие чего движение автотранспорта было ограничено.

В 2017 году мост был восстановлен Программой развития ООН в Украине при финансовой поддержке правительства Японии. Бюджет строительных работ был ограничен, поэтому был проведен капитальный ремонт всего одного из 11 пролетов моста.

24 миллиона гривень - это тот самый, по мнению дорожной службы, ограниченный бюджет. Но местные жители практически сразу после ремонта обвиняли рабочих в недобросовестности и разворовывании бюджета. Примером того является видео от 2018 года, которое местные жители грозились отправить в посольство Японии в Украине. где прекрасно видно "качество" ремонта

Фактически, тогда проводился капитальный ремонт не всего моста и покрытия, а именно небольшого поврежденного участка и поврежденных опор.

Неожиданно, но после публикации фото и видео и проведенного обследования, которое сделали специалисты Службы автомобильных дорог в Луганской области, обнаружилось - Старобельский мост нуждается в ремонте.

Покрытие проезжей части повреждено, кое-где торчит арматура, разрушено покрытие. Асфальтобетонное покрытие нуждается в замене.

В ближайшие дни, а именно на следующей неделе, на мосту начнутся аварийные восстановительные работы. Аварийные работы будут проведены в максимально сжатые сроки.

В службе автомобильных дорог понимают что, что объект требует проведения капитального ремонта. Но, поскольку мост является целостным сооружением (объект длиной 250 метров), ремонт требует значительных средств.


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