С начала суток 3 июня российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

С начала суток российские террористы восемь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, выпустив по украинским военным минимум 43 мины.

Также вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции подразделений ВСУ из БМП, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, по направлению населенных пунктов Василевка и Крутая Балка - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у города Авдеевка, из района населенного пункта Спартак - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у населенного пункта Каменка, по направлению населенного пункта Крутая Балка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески, из района населенного пункта Лозовской - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Николаевка, по направлению города Докучаевск - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы четыре раза обстреливали позиции ВСУ:

вблизи города Попасная, по направлению населенного пункта Молодежное - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Новозвановка, из района населенного пункта Калиново - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.