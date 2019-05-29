» » Канадская миссия научит полицейских Луганской области правильно преподавать

Канадская миссия научит полицейских Луганской области правильно преподавать

Вчера, 18:46 citynews.net.ua | Напечатать

Канадская миссия научит полицейских Луганской области правильно преподаватьСегодня на базе тренингового центра ГУНП в Луганской области инструкторы Канадской полицейской миссии в Украине начали недельный курс, который позволит сотрудникам полиции Луганщины получить новые знания из эффективных методов обучения, направленных на передачу и усвоение знаний, умения, навыков между преподавателем и аудиторией слушателей.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в течение недели, во время учебного курса полицейские, которые непосредственно вовлечены в преподавательского процесса, а именно психологи и инструкторы по личной безопасности, будут отрабатывать приемы установления речевого взаимодействия между преподавателем и слушателями.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 20:23

С начала суток 3 июня российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

Вчера, 18:46

Канадская миссия научит полицейских Луганской области правильно преподавать

Вчера, 18:17

Луганская «Заря» получила нового главного тренера

Вчера, 18:06

КП Вода Донбасса бесплатно поставляет воду оккупантам, но оставила без воды оплативших ее жителей Украины

Вчера, 16:48

Как жителю оккупированных районов Луганской и Донецкой областей поступить в украинский ВУЗ

Вчера, 13:42

Кучма возглавит Трехстороннюю контактную группу на переговорах в Минске

Вчера, 13:28

Законопроект Зеленского об импичменте оказался конспектом регламента ВРУ

Вчера, 13:11

В Луганской области конфисковали подпольную лесопилку

Вчера, 12:02

Луганская область потеряла с начала войны с РФ 52 процента валового регионального продукта

Вчера, 10:27

Сегодня Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений РФ по делу «Украина против России»

Вчера, 10:00

Жители оккупированных Ровеньков и Володарска остались без воды из-за аварии

Новости Украины:

Вчера, 20:14

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, в которого стреляли в Переяславе-Хмельницком

2-06-2019, 12:26

На фестивале Kozak Fest ураган обрушил сцену - 1 погибший

1-06-2019, 10:39

«7 километр» опроверг информацию о захвате склада неизвестными

31-05-2019, 15:04

Волынская таможня пропустила в Польшу более 400 кг незаконно добытого янтаря

31-05-2019, 09:22

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

30-05-2019, 17:31

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

30-05-2019, 12:00

В Киеве во время получения 12 000 долларов взятки задержали двух сотрудников ГФС

30-05-2019, 10:34

В Ровно разбился военный вертолет - 4 члена экипажа погибли

29-05-2019, 21:36

США: Россия нарушила многолетний мораторий на ядерные испытания

29-05-2019, 14:42

В Днепропетровской области микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком

29-05-2019, 11:41

В Запорожской области СБУ объявила особый режим

29-05-2019, 10:38

На шахте во Львовской области при обрушении породы погиб шахтер и еще один пропал

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930



^Наверх

 