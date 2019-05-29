Канадская миссия научит полицейских Луганской области правильно преподавать

Сегодня на базе тренингового центра ГУНП в Луганской области инструкторы Канадской полицейской миссии в Украине начали недельный курс, который позволит сотрудникам полиции Луганщины получить новые знания из эффективных методов обучения, направленных на передачу и усвоение знаний, умения, навыков между преподавателем и аудиторией слушателей.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в течение недели, во время учебного курса полицейские, которые непосредственно вовлечены в преподавательского процесса, а именно психологи и инструкторы по личной безопасности, будут отрабатывать приемы установления речевого взаимодействия между преподавателем и слушателями.