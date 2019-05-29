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КП Вода Донбасса бесплатно поставляет воду оккупантам, но оставила без воды оплативших ее жителей Украины

Вчера, 18:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области жители поселка Петровка, принадлежащего Торецкой ВГА, столкнулись с проблемой, с которой самостоятельно справиться не могут: уже более 10 суток они страдают без центрального водоснабжения.

Как сообщает Право на Захист, с этой проблемой к мониторам БФ Наталье Шевченко и Дмитрию Саенко местные жители обращаются уже второй раз за последнее время.

С 23 мая КП "Компания" Вода Донбасса", с которой местные жители заключили договоры о предоставлении услуг по поставке холодной воды и водоотвода, не выполняет взятых на себя обязательств. Прекращения водоснабжения Донецким водоводом в компании объясняют прекращением электроснабжения насосной станции 4 подъема. То есть нет электричества - нет воды. Только вот жители пгт Петровка коммунальные платежи платили и продолжают платить вовремя - задолженности за водоснабжение в них нет. 

При этом, несмотря на то, что уже давно стоит 30-градусная жара, питьевую воду жителям привзли только сегодня. Однако машина остановилась на одной из улиц - и люди должны сами набирать и разносить воду по домам. К домам маломобильных и пожилых людей домой не осуществляется - они вынуждены делать это собственными силами, или просить соседей.

В настоящее время жители поселка при поддержке юристов готовят обращения к властям Донецклой области и в компанию Вода Донбасса.


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