Законопроект Зеленского об импичменте оказался конспектом регламента ВРУ

В представленном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте об особой процедуре отстранения президента - импичменте заложены переписанные нормы регламента. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем спикер заявил, что законы главы государства будут предложены к внесению в повестку дня сессии.

"Все представленные президентом законопроекты, конечно, будут предложены к внесению в повестку дня сессии. Хотя, некоторые инициативы удивляют. В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы украинского регламента (закон "О регламенте работы Верховной рады", - ред.)", - заявил Парубий.

По его словам, народным депутатам предложат включить в повестку дня сессии все проекты, на которых настаивает президент страны.

"Но мы, конечно, даже этот законопроект предложим включить в повестку дня сессии. Конечно, все законодательные инициативы президента, определенные как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - добавил глава Рады.

Фото: официальный сайт президента Украины