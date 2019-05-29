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В Луганской области конфисковали подпольную лесопилку

Сегодня, 13:11 citynews.net.ua | Напечатать

Спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое вовлечено в состав Объединенных сил, проведена отработка субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих деятельность на территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В ходе отработки в поселке Боровское Луганской области выявлена площадка, на которой осуществлялась переработка и продажа древесины без соответствующих разрешительных документов.

В результате проведенных мероприятий изъят технологический лесной материал объемом более 25 кубических метров и оборудование для переработки древесины на общую сумму около 1,8 миллиона гривен.

В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность составлен административный протокол.


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