Сегодня Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений РФ по делу «Украина против России»

3 июня Международный суд ООН в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску «Украина против России». Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на странице в Facebook.

«В 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у Суда юрисдикции по нашему большому иску. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу», - написала она.

«Рассмотрение дела по существу - это детальное исследование всех доказательств, экспертных мнений и свидетельских, которые Украина предоставила Суд на 17500 страницах еще год назад.

Большинство наших материалов будет опубликован на сайте суда уже завтра.

Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристике.

Мы осознаем, что завтра во время выступления России мир в очередной раз услышит о «мятеже», «гражданской войне», «спасении русскоязычного населения», «возвращение Крыма» и снова расскажет сказку про «оружие в шахтах».

Мы морально готовы к очередной порции российской пропаганды.», - написала Зеркаль.

Кроме того, она отметила, что во вторник вместе с ней в суде будут выступать другие члены юридической команды Украины профессора Харольд Коу и Жан-Марк Тувенин, юристы Марне Чик, Джонатан Гимблетт и Дэвид Зайонтс.