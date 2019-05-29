Жители оккупированных Ровеньков и Володарска остались без воды из-за аварии

В Луганской области жители оккупированных российскими террористами Ровеньков и Володарска (Медвеже) из-за порыва на водоводе остались без воды в 30-градусную жару.

Порыв на магистральном водоводе Д-800 мм "Молодогвардейская насосная станция 3-го подъема – г. Ровеньки" произошел вечером 2 июня. Из-за аварийной ситуации с 17.45 была вынужденно прекращена подача воды в город Ровеньки и поселок Володарск.

Ориентировочное время вхождения магистрального водовода в рабочий режим – к 24.00 3 июня.