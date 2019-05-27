» » В Луганской области украли более 9 млн грн на ремонте автодорог

В Луганской области украли более 9 млн грн на ремонте автодорог

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области украли более 9 млн грн на ремонте автодорогДосудебным расследованием установлено, что в декабря 2016 года после проведения открытых торгов на закупку ремонта трех дорог Служба автомобильных дорог в Луганской области заключила договор с директором коммерческой организации (победителем тендера), согласно которому субъект хозяйствования обязывался выполнить текущий средний ремонт указанных дорог.

Прокуратура выяснила, что подрядчик, по предварительному сговору с фактическим владельцем указанного юридического лица, взял обязательство завершить ремонт дорог до конца 2017 года, осознавая фактической невозможности его надлежащего исполнения из-за отсутствия у предприятия соответствующей материально-технической базы и других ресурсов.

В дальнейшем на счет подрядчика были перечислены часть средств за выполнение работ в размере 13 млн грн.

Однако, директор подрядной организации, действуя по указанию организатора совершения преступления, вместо закупки необходимых для ремонта материалов, распорядился полученными от Службы автомобильных дорог в Луганской области денежными средствами по своему усмотрению, лишь частично потратив их на выполнение ремонтных работ.

Проверкой выполнения работ установлено, что они были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных работ завышена.

В феврале 2019 года директору подрядной организации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору лиц, в особо крупных размерах).

А в конце мая 2019 года  организатору совершения преступления сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация и управление овладением чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения.

 

Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины указанным лицам грозит до 12 лет лишения свободы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:53

В Луганской области украли более 9 млн грн на ремонте автодорог

Сегодня, 12:08

В Станице Луганской зреет огуречно-ягодный бунт - видео

Сегодня, 11:58

Красный Крест направил 150 тонн гуманитарной помощи в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 11:25

С 1 июня все КПВВ в Луганской и Донецкой областях переходят на летний график

Сегодня, 11:19

1 июня в Северодонецке перекроют движение в центре города

Сегодня, 09:49

Зеленский обсудил продолжение переговорного процесса по Донбассу с представителями Франции и Германии

Сегодня, 09:31

В Украине стремительно растет курс доллара и евро

Сегодня, 09:20

30 мая российские террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 20:02

Луганская «Заря» завершила чемпионат Украины 2018-2019 на пятом месте

Вчера, 19:52

Миссия ОБСЕ в Украине получит нового руководителя

Вчера, 18:42

4 июня Попасная останется без газа

Вчера, 18:16

За день российские террористы один раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины:

Сегодня, 09:22

У экс-главы Главного управления Нацполиции в Одесской области проводят обыски

Вчера, 17:31

В Одессе исполком поддержал «Инфоксводоканал» и оставил в силе нормы по очистке сточных вод

Вчера, 12:00

В Киеве во время получения 12 000 долларов взятки задержали двух сотрудников ГФС

Вчера, 10:34

В Ровно разбился военный вертолет - 4 члена экипажа погибли

29-05-2019, 21:36

США: Россия нарушила многолетний мораторий на ядерные испытания

29-05-2019, 14:42

В Днепропетровской области микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком

29-05-2019, 11:41

В Запорожской области СБУ объявила особый режим

29-05-2019, 10:38

На шахте во Львовской области при обрушении породы погиб шахтер и еще один пропал

29-05-2019, 09:35

Украина накопила в хранилищах 11,1 млрд кубометров газа

27-05-2019, 18:17

31 мая Труханову предъявят измененное обвинение в одесском суде

27-05-2019, 16:50

В Черновцах задержали пограничного инспектора на взятке в 1500 долларов

27-05-2019, 14:50

На одесских предпринимателей решили повесить огромные штрафы?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 