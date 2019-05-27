В Луганской области украли более 9 млн грн на ремонте автодорог

Досудебным расследованием установлено, что в декабря 2016 года после проведения открытых торгов на закупку ремонта трех дорог Служба автомобильных дорог в Луганской области заключила договор с директором коммерческой организации (победителем тендера), согласно которому субъект хозяйствования обязывался выполнить текущий средний ремонт указанных дорог.

Прокуратура выяснила, что подрядчик, по предварительному сговору с фактическим владельцем указанного юридического лица, взял обязательство завершить ремонт дорог до конца 2017 года, осознавая фактической невозможности его надлежащего исполнения из-за отсутствия у предприятия соответствующей материально-технической базы и других ресурсов.

В дальнейшем на счет подрядчика были перечислены часть средств за выполнение работ в размере 13 млн грн.

Однако, директор подрядной организации, действуя по указанию организатора совершения преступления, вместо закупки необходимых для ремонта материалов, распорядился полученными от Службы автомобильных дорог в Луганской области денежными средствами по своему усмотрению, лишь частично потратив их на выполнение ремонтных работ.

Проверкой выполнения работ установлено, что они были выполнены не в полном объеме, а стоимость выполненных работ завышена.

В феврале 2019 года директору подрядной организации сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору лиц, в особо крупных размерах).

А в конце мая 2019 года организатору совершения преступления сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация и управление овладением чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины указанным лицам грозит до 12 лет лишения свободы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.