Красный Крест направил 150 тонн гуманитарной помощи в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей

Международный комитет Красного Креста направил 150 тонн гуманитарной помощи в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, 13 грузовиков пересекли линию разграничения на КПВВ «Новотроицкое» 30 мая.

По информации ГПСУ, жителям оккупированных российскими террористами районов отправили строительные и сельхоз материалы, а также корм для домашних животных.

- Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для гражданского населения временно оккупированного Донбасса направлено строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и корм для домашних животных общим весом 148,8 тонны, - говорится в сообщении.